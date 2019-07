Il sito del Liverpool elogia il Napoli: "L'orgoglio di essere la seconda forza italiana, a 13 anni da 6 stagioni tra B e C"

Parole importanti da parte del Liverpool nei confronti del Napoli. Nella scheda sull'avversario, proposta dal sito ufficiale dei reds, si legge che l'obiettivo degli azzurri è lo stesso del Liverpool: "Passare dal secondo posto al primo, dopo essere arrivato secondo per tre volte negli ultimi quattro anni. Gli azzurri - si legge - possono essere orgogliosi di essersi affermati come seconda forza in Italia, a 13 anni di distanza dalle sei stagioni di esilio tra B e C". Spazio anche agli acquisti e menzione particolare per Manolas: "La coppia con Koulibaly, quando tornerà dall'Africa, avrà la pretesa di essere una delle migliori in Europa".