Il vestito di Rino fatto apposta per Hirving

L'acquisto più costosto nella storia del Napoli, sul quale puntava anche Carlo Ancelotti. Al momento, però, Hirving Lozano non ha rispetto a pieno le aspettative. Diciotto presente e soli 3 gol sembra davvero un bottino troppo magro per uno dal quale ci si aspettava molto di più. Chiaro che il periodo di ambientamento diventa sacrosanto per un giocatore che fino a pochi mesi fa giocava in un campionato totalmente diverso da quello italiano come l'Eredivisie olandese, ma il momento della svolta può arrivare con Gattuso.



RITORNO ALLE ORIGINI - Questo perchè, come traspare dalle parole del neo tecnico azzurro, per Lozano si prepara un ritorno alla origini, al ruolo che gli ha permesso di catturare l'attenzione dei club che l'hanno seguito negli scorsi mesi, compreso il Napoli. La nuova veste tattica prevista da Gattuso, il 4-3-3 che tanto ha fatto le fortune del Napoli negli anni sarriani, può riconsegnare proprio a Lozano il ruolo ideale per mettere in mostra le sue caratteristiche. Resta, ovviamente, il ballottaggio con un mostro sacro come Callejon che, però, non è al top ormai da diverse partite.