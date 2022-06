Il Wanda Metropolitano cambia nome: c'entrano le nuove regole del governo cinese

ll contratto tra l'Atletico e l'azienda cinese Wanda, infatti, è giunto al termine e per le nuove regole del governo cinese.

L'era del Wanda Metropolitano è giunta alla sua fine. Non per quanto riguarda lo stadio dell'Atletico Madrid, costruito solo da pochi anni, ma per il nome dell'impianto che, come riporta AS, presto verrà modificato. Il contratto tra l'Atletico e l'azienda cinese Wanda, infatti, è giunto al termine e per le nuove regole del governo cinese, che preferisce ridurre al minimo gli investimenti all'estero, l'azienda non potrà rinnovare l'accordo con i colchoneros, a cui hanno versato 50 milioni negli ultimi cinque anni per il naming dello stadio. Inizia così una nuova era dello stadio casalingo dell'Atletico, con il club al lavoro per trovare un nuovo sponsor che possa nominare lo stadio di casa.