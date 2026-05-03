Cajuste-Ipswich, l’obbligo di riscatto non è scattato! Opzione scade il 10 giugno: i dettagli

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Di conseguenza, l’Ipswich mantiene comunque la possibilità di acquistare Cajuste entro il 10 giugno versando 7,5 milioni di euro al Napoli.

Quale sarà il futuro di Jens Cajuste? Il centrocampista svedese, classe ’99, acquistato dal Napoli nell’estate 2023 e poi girato un anno dopo in prestito all’Ipswich Town, potrebbe restare definitivamente in Inghilterra. L’accordo tra i due club prevedeva infatti una clausola legata anche alla promozione in Premier League, obiettivo centrato dai “Tractor Boys” grazie al successo per 3-0 sul Queens Park Rangers, che ha sancito il secondo posto in Championship per la squadra guidata da Kieran McKenna.

Le condizioni per il riscatto

Nonostante la promozione, il trasferimento definitivo non è ancora automatico. Secondo quanto chiarito dal giornalista Fabrizio Romano, l’obbligo di riscatto non dipende esclusivamente dal salto di categoria, ma anche dal raggiungimento di specifici obiettivi individuali, come almeno il 50% delle presenze stagionali e un determinato minutaggio, condizioni che al momento non risultano soddisfatte. Di conseguenza, l’Ipswich mantiene comunque la possibilità di acquistare Cajuste entro il 10 giugno versando 7,5 milioni di euro al Napoli. In caso contrario, il centrocampista farà ritorno in azzurro.