Incredibile Messi: una sua figurina venduta a una cifra da record
Una figurina di Lionel Messi ha reso ricco un collezionista. Una card Panini di Lionel Messi della serie Mega Cracks, stagione 2004/05, ha raggiunto la valutazione record di 1,5 milioni di dollari (circa 1,28 milioni di euro) in un’asta, superando il precedente primato di 1,33 milioni di dollari stabilito nel 2022 per una figurina di Pelé del 1958 prodotta da Alifabolaget
La card risale alla prima stagione da professionista del fuoriclasse argentino al Barcellona, quella in cui esordì in Liga nell’ottobre 2004 contro l’Espanyol. L’esemplare venduto è stato definito "perfettamente conservato", caratteristica che ha contribuito a portare il prezzo a cifre stratosferiche.
