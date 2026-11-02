Incredibile Napoli: la zona retrocessione è distante quanto la Champions

Dopo dieci giornate il Napoli ha appena 14 punti: nove lunghezze dal quarto posto e altrettante dalla zona retrocessione.

Un avvio di campionato terrificante per il Napoli, ben lontano dalle aspettative con cui era cominciata la stagione del Centenario. Dopo dieci giornate la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto appena 14 punti e la classifica fotografa meglio di qualsiasi altra considerazione la dimensione attuale della crisi: il quarto posto è a quota 23, ma anche la zona retrocessione è distante appena nove lunghezze, con la soglia salvezza attualmente a 5 punti.

Napoli a metà strada tra Champions e zona retrocessione

Il dato rende evidente quanto sia stato deludente il rendimento degli azzurri nella prima parte del campionato. Il Napoli si trova esattamente alla stessa distanza dalla zona Champions e da quella retrocessione: nove punti in entrambi i casi. Un quadro impensabile alla vigilia per una squadra costruita con ambizioni ben differenti. Dopo la sconfitta contro la Juventus, il rischio è che il Napoli debba presto ridimensionare definitivamente i propri obiettivi se non arriverà un'immediata inversione di tendenza. E sullo sfondo c'è anche il valore simbolico di questa stagione: proprio nell'anno del Centenario, gli azzurri devono evitare che quella che doveva essere un'annata speciale si trasformi in una stagione anonima e da dimenticare.