Piove sul bagnato: si ferma anche Olivera!

Piove sul bagnato: si ferma anche Olivera!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:47Notizie
di Antonio Noto
Juventus-Napoli, Olivera costretto al cambio per un problema muscolare: entra Beukema. Da valutare le condizioni dell'uruguaiano.

Finale da incubo per il Napoli di Massimiliano Allegri nella sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Gli azzurri, dopo aver subito il gol del vantaggio bianconero firmato da Kerim Alajbegovic con una potente conclusione, sono rimasti anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Luca Marianucci. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il problema fisico accusato da Mathias Olivera, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa.

Napoli, Olivera segnala un problema muscolare: Beukema entra al suo posto

Come evidenziato da DAZN, Olivera ha manifestato un evidente fastidio muscolare, mimando verso la panchina il gesto dello stiramento. Un segnale che ha immediatamente fatto scattare l'allarme nello staff tecnico azzurro, portando Allegri a sostituire il difensore uruguaiano con Sam Beukema. Nella stessa occasione è entrato anche Giovane al posto di Frank Anguissa, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Restano da valutare le condizioni di Olivera: soltanto gli eventuali accertamenti potranno chiarire l'entità del problema e i possibili tempi di recupero.