Piove sul bagnato: si ferma anche Olivera!
Finale da incubo per il Napoli di Massimiliano Allegri nella sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Gli azzurri, dopo aver subito il gol del vantaggio bianconero firmato da Kerim Alajbegovic con una potente conclusione, sono rimasti anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Luca Marianucci. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il problema fisico accusato da Mathias Olivera, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa.
Napoli, Olivera segnala un problema muscolare: Beukema entra al suo posto
Come evidenziato da DAZN, Olivera ha manifestato un evidente fastidio muscolare, mimando verso la panchina il gesto dello stiramento. Un segnale che ha immediatamente fatto scattare l'allarme nello staff tecnico azzurro, portando Allegri a sostituire il difensore uruguaiano con Sam Beukema. Nella stessa occasione è entrato anche Giovane al posto di Frank Anguissa, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Restano da valutare le condizioni di Olivera: soltanto gli eventuali accertamenti potranno chiarire l'entità del problema e i possibili tempi di recupero.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro