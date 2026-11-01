Mossa della disperazione di Allegri! Dentro Beukema e Giovane
Massimiliano Allegri tenta il tutto per tutto nel finale di Juventus-Napoli. Al 79', con gli azzurri sotto 1-0 per il gol di Alajbegovic e in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Marianucci, il tecnico partenopeo effettua una doppia sostituzione per provare a cambiare l'inerzia della partita. Lasciano il terreno di gioco Mathias Olivera e Frank Zambo Anguissa, mentre entrano Sam Beukema e Giovane. Una scelta che modifica nuovamente l'assetto del Napoli in una fase particolarmente complicata della sfida.
Juventus-Napoli, Allegri cambia ancora: Beukema e Giovane in campo per il finale
Dopo i cambi forzati di Di Lorenzo e De Bruyne all'intervallo e l'ingresso di Vergara al posto di Politano, Allegri esaurisce le cinque sostituzioni con una doppia mossa al 79'. L'inserimento di Beukema offre una nuova soluzione al reparto difensivo, rimasto scoperto dopo il cartellino rosso rimediato da Marianucci, mentre Giovane viene chiamato ad aumentare le possibilità offensive degli azzurri. Il Napoli deve recuperare un gol alla Juventus con un uomo in meno e pochi minuti ancora a disposizione.
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