Il Napoli crolla! Boga inventa un tiro a giro imprendibile, azzurri sotto 2-0
La Juventus trova il gol del raddoppio contro il Napoli all'87' grazie a una splendida giocata di Jérémie Boga. L'ex attaccante dell'Atalanta firma il 2-0 con una conclusione a giro che non lascia scampo ad Alex Meret, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria bianconera. Si complica ulteriormente la serata della squadra di Massimiliano Allegri, già in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Marianucci al 75' e costretta a inseguire il risultato dopo la rete di Alajbegovic.
Juventus-Napoli 2-0, magia di Boga: destro a giro e Meret battuto
L'azione del raddoppio nasce sulla corsia sinistra, dove Boga riceve il pallone nei pressi del lato corto dell'area di rigore. L'attaccante bianconero si accentra, porta la sfera sul piede destro e lascia partire una conclusione a giro di grande precisione, sulla quale Meret non riesce a intervenire. Un'autentica prodezza che vale il 2-0 all'87' e rende ancora più difficile la rimonta del Napoli. Gli azzurri, rimasti in dieci uomini e già penalizzati dalle uscite forzate di Di Lorenzo e De Bruyne, si ritrovano sotto di due reti a pochi minuti dal termine.
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