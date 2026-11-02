Due vittorie contro il Napoli senza subire gol: per la Juve non accadeva da Conte

Juve-Napoli 2-0: due vittorie di fila a porta inviolata contro gli azzurri, come non accadeva dal 2012 con Conte

La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro il Napoli in Serie A mantenendo anche la porta inviolata. Il 2-0 dello Stadium si inserisce così in una serie che non si vedeva da più di dodici anni: due successi consecutivi, con annesso clean sheet, contro gli azzurri nella competizione mancavano infatti dal periodo tra aprile e ottobre 2012. Un dato che pesa sul morale di un Napoli già in difficoltà, con 14 punti nelle prime dieci gare e il quarto posto che si allontana, e che racconta la superiorità dei bianconeri negli scontri diretti più recenti.

Il precedente del 2012, con Conte in panchina

All’epoca sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte, lo stesso allenatore che negli ultimi anni ha guidato il Napoli e che, dopo l’addio, resta uno dei nomi più discussi nelle cronache di mercato degli allenatori. Il confronto con quella Juventus, capace di prevalere senza subire reti, rende il dato ancora più simbolico, perché l’ultima serie analoga appartiene a una fase storica ben diversa. Per i tifosi azzurri è una statistica amara, che si aggiunge alle polemiche arbitrali e alle assenze degli ultimi giorni.

Una Juve che si rialza, un Napoli che cerca risposte

La vittoria arriva per i bianconeri dopo giorni difficili, segnati dalla sconfitta di Genova e dalle critiche a Spalletti, e restituisce fiducia a un ambiente scosso. Per il Napoli, invece, la sconfitta dell’Allianz Stadium, seguita dalla tribuna da Allegri, squalificato, rilancia le domande sul rendimento della squadra e sul peso degli infortuni. Il Porto, mercoledì in Champions League, offre ora un’occasione immediata di riscatto.