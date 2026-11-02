Mai così male in campionato da quasi vent'anni: come andò l'ultima volta

Napoli, 14 punti in dieci gare: peggior avvio dal 2009/10, quando i partenopei chiusero al sesto posto in campionato

Il Napoli ha raccolto 14 punti nelle prime dieci gare di questo campionato. È il peggior risultato per gli azzurri dopo le prime dieci giornate di Serie A dalla stagione 2009/10, quando i punti erano gli stessi, 14, frutto di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Un dato che fotografa le difficoltà di una squadra che, dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus, vede il quarto posto allontanarsi e si ritrova a dover cambiare passo in fretta.

Il precedente del 2009/10: un avvio simile, poi il sesto posto

Il confronto con quel campionato è inevitabile. Nel 2009/10 il Napoli, dopo un avvio difficile, riuscì a chiudere al sesto posto, un piazzamento di mezza classifica che oggi gli azzurri sarebbero chiamati a migliorare, visti gli obiettivi di una società che punta con decisione alla qualificazione in Champions League. Il paragone racconta quanto sia stato complicato l’inizio di questa stagione, segnata da un’infermeria sempre affollata e da una fase difensiva fragile, con tanti gol subiti nelle prime partite.

Una risalita ancora possibile, ma servono risultati

La classifica resta aperta e il campionato è lungo, ma il margine di errore si è ridotto. Il Napoli ha mostrato segnali di ripresa con il 4-3 al Bodo/Glimt, il 3-3 con la Roma e il poker di Monza, prima dello stop di Torino, e ora dovrà ritrovare continuità. Il calendario non concede tregua: la trasferta di Oporto contro il Porto in Champions League e poi la Lazio al Maradona saranno banchi di prova importanti. Per Allegri, che ha seguito la gara della Juventus dalla tribuna per squalifica, serviranno risposte immediate, nella speranza di non far assomigliare questa stagione a quella del 2009/10.