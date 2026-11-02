Report allenamento Napoli: seduta mattutina a Torino, differenziato per due azzurri
Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la sconfitta contro la Juventus. Gli azzurri sono rimasti a Torino, dove questa mattina hanno svolto una seduta di allenamento in preparazione della trasferta di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì alle ore 21. Attenzione soprattutto alle condizioni di Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, che hanno proseguito con un programma differenziato.
Il report ufficiale dell'allenamento del Napoli
Questo il report pubblicato dal Napoli al termine della seduta: "Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo match di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato".
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