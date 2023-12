C'è da restare increduli alle designazioni che l'AIA ha diramato per il 14° turno della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Incredibile, premiato il VAR di Napoli-Inter: Marini al VAR di Atalanta-Milan. C'è da restare increduli alle designazioni che l'AIA ha diramato per il 15° turno della Serie A.

Valerio Marini, protagonista in sala Var degli errori in Napoli-Inter con il fallo non fischiato a Lobotka sul gol interista e il rigore negato a Osimhen, è stato infatti designato per Atalanta-Milan, altro big match di giornata.

ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO