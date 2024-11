Ufficiale Inesauribile McTominay: corre più di tutti anche contro la Roma, i dati

Scott McTominay non esce mai, come Stramaccioni ha fatto notare a Conte, e corre sempre più di tutti. Lo ha fatto anche ieri nonostante voti differenti per i quotidiani per una prova che ha diviso ma che, entrando nei dettagli, risulta sempre preziosa.

Anche contro la Roma lo scozzese è in cima alla speciale classifica per i chilometri percorsi (12.412km) secondo i dati ufficiali della Lega. Nessuno come lui. Al secondo posto per il Napoli c'è Lobotka. Recupero prezioso il suo anche se Gilmour lo ha sempre sostituito degnamente con ottime prove. Al terzo Olivera.