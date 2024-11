McTominay divide i quotidiani, per Gazzetta è insufficiente: "Si vede poco, forse stanco"

Scott McTominay le gioca tutte come ha ricordato a Dazn Stramaccioni, ma con la Roma ha inciso meno del solito. Almeno leggendo i quotidiani oggi in edicola. Voti contrastanti per il centrocampista scozzese.

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Poco movimento, poche entrate al fianco di Lukaku, forse stanco".

Voto 6 per il Corriere dello Sport: "più da mezzala, come a Milano: ordinato, però meno nel cuore della partita. La sfida con Koné è complessa".

Voto 6.5 per Tuttonapoli: "Sempre dell’azione, cerca sempre l’inserimento e va vicino al gol con un destro velenoso".