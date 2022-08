Insigne ancora in gol col Toronto: rete decisiva per il successo con Portland

Lorenzo Insigne trova di nuovo la via della porta nella sfida tra il suo Toronto e Portland. Sua la rete decisiva nel 3-1 rifilato agli avversari

© foto di www.imagephotoagency.it

