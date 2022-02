Insigne e Koulibaly incontrano i tifosi all'esterno dell'albergo: confronto con gli ultras

Un centinaio di tifosi si sono recati all'esterno dell'hotel che sta ospitando il Napoli per il ritiro pre-Inter. Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, capitano e vicecapitano azzurri, sono usciti dall'hotel per un confronto con il tifo organizzato, che ha spiegato i motivi dell'assenza di domani (capienza al 50% e disposizione a scacchiera). In mezzo ai tanti cori, anche un incontro coi calciatori, dunque. Un altro modo per caricare la squadra.