Insigne nel segno del 5: sale a 104 gol in azzurro, raggiunge Cavani e in A è a -1 da Maradona

Con il gol segnato al Crotone, Lorenzo Insigne raggiunge Cavani a quota 104 reti al quinto posto della speciale classifica dei bomber "all time" azzurri. Inoltre il capitano azzurro ha firmato la 80esima rete in Serie A ed è in quinta posizione nella classifica dei migliori marcatori nella massima serie con la maglia del Napoli, ad una sola lunghezza da Maradona (81).