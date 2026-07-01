Insigne ritorna in Campania? Tentativo della Salernitana per l’ex capitano del Napoli

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Calciomercato, futuro tutto da decidere per Lorenzo Insigne: anche la Salernitana si inserisce nella corsa al fantasista

Si allunga l'elenco delle squadre interessate a Lorenzo Insigne, il cui futuro è ancora tutto da definire dopo la conclusione dell'esperienza con il Pescara. Il fantasista era tornato in Abruzzo lo scorso gennaio con l'obiettivo di contribuire alla salvezza del club, ma la retrocessione in Serie C non è stata evitata, nonostante un rendimento positivo impreziosito da cinque gol e tre assist in 13 presenze. Il presidente Daniele Sebastiani continua a sperare nella permanenza del classe 1991 per tentare l'immediata risalita, ma la concorrenza è sempre più folta. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a diversi club degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, oltre all'Iraklis Salonicco, dove potrebbe ritrovare Walter Mazzarri, tecnico con cui ha condiviso un'importante esperienza ai tempi del Napoli. Sullo sfondo resta anche l'interesse della Scafatese, neopromossa in Serie C.

La Salernitana pensa a Insigne per l'attacco

Secondo quanto riportato da Lira TV, nelle ultime ore anche la Salernitana si sarebbe inserita nella corsa per Lorenzo Insigne. Il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe lavorando con l'agente Andrea D'Amico per convincere il fantasista a sposare il progetto granata e mettere a disposizione di Serse Cosmi un rinforzo di assoluto livello per il reparto offensivo. Resta però da capire quale sarà la volontà del giocatore: Insigne dovrà decidere se accettare una nuova avventura in Serie C con una piazza prestigiosa come quella della Salernitana oppure proseguire il proprio percorso con il Pescara, contribuendo al tentativo di immediato ritorno tra i professionisti.