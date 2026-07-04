Insigne, spunta la Sampdoria: contatti in corso e offerta per l’ex capitano del Napoli
La Sampdoria sta monitorando il mercato degli svincolati per rinforzare il reparto offensivo e tra i profili presi in considerazione c’è anche quello di Lorenzo Insigne, che avrebbe già ricevuto una proposta concreta per trasferirsi a Genova. Il club blucerchiato, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, avrebbe avanzato all’ex capitano del Napoli un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione, in attesa della sua decisione. Un’operazione che potrebbe garantire a Bernardo Corradi, nuovo tecnico della squadra, un innesto di grande esperienza e qualità per il reparto avanzato.
La concorrenza internazionale e il futuro di Insigne
Insigne è attualmente senza squadra dopo la fine della sua esperienza al Pescara, che nelle ultime settimane gli aveva comunque proposto un rinnovo. La Sampdoria, però, non è l’unico club interessato: sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Iraklis Thessaloniki guidato da Walter Mazzarri, oltre a diverse offerte arrivate dall’estero, in particolare da club di Dubai e del Qatar, economicamente molto vantaggiose.
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