Kim, nuove voci d’addio al Bayern: una big inglese pensa all’ex Napoli

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Il Manchester United ha messo gli occhi su Kim Min-jae per rinforzare la difesa. Il 29enne sudcoreano, ex Napoli, potrebbe lasciare il Bayern Monaco

Il Manchester United è interessato a Kim Min-jae. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, il 29enne nazionale sudcoreano è uno dei profili individuati dai Red Devils per rinforzare il reparto difensivo. Arrivato al Bayern Monaco dopo l’esperienza al Napoli, dove era esploso sotto la guida di Luciano Spalletti, il centrale non è però riuscito a imporsi pienamente in Baviera. Il suo nome torna così d’attualità sul mercato, tra i giocatori che potrebbero lasciare il club tedesco durante questa estate.

Kim Min-jae nel mirino del Manchester United: il Bayern fissa le condizioni

Il Bayern Monaco, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del difensore. I tedeschi sarebbero infatti disposti a prendere in considerazione una cessione soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta ritenuta vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Nella scorsa stagione Kim Min-jae ha collezionato 37 presenze complessive, impreziosite da un gol e un assist. Ora il Manchester United osserva la situazione, pronto a valutare un eventuale affondo.