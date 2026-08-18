Italiano ritrova anche Nico Gonzalez dopo Vlahovic? Prima proposta del Besiktas

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Nico Gonzalez è in cerca di una nuova squadra. La Juventus valuta le possibili soluzioni, con il Besiktas che ha presentato una prima proposta

Nico Gonzalez cerca squadra. A due settimane dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, l’attaccante argentino classe 1998, reduce da un buon Mondiale con la Nazionale argentina, è ancora in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, il giocatore non rientra nei piani del club bianconero, che sperava di definire la sua permanenza all’Atletico Madrid dopo una buona stagione con Diego Simeone. I colchoneros, invece, non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 33 milioni di euro e, al momento, non hanno affondato il colpo neppure per una cifra più bassa, nell’ordine dei 25-27 milioni di euro. Il giocatore è stato così proposto a diversi club, anche in Serie A: l’Inter lo ha valutato, prima di orientarsi su un altro profilo per il sistema di Chivu, mentre il Milan non ha chiuso la porta, pur avendo altre priorità. Nel frattempo, Nico Gonzalez è tornato in Italia e si allena alla Continassa da meno di una settimana, in attesa della proposta giusta.

Besiktas, Italiano spinge per Nico Gonzalez

L’ultima novità arriva dalla Turchia, dove il Besiktas di Vincenzo Italiano ha avanzato una prima proposta per il prestito con diritto di riscatto. Una formula che non convince la Juventus, ma che potrebbe rappresentare una base per avviare una trattativa. Nico Gonzalez è una precisa richiesta di Italiano, che lo ha già allenato per tre stagioni alla Fiorentina, totalizzando insieme all’argentino 125 presenze e 38 gol. Il tecnico conosce dunque bene le caratteristiche dell’attaccante e spinge per riaverlo a disposizione anche in Turchia. Gonzalez riflette sulla proposta, mentre la Juventus attende un rilancio più allettante prima di valutare concretamente il via libera alla cessione.