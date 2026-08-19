Ecco Badiashile: il francese è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Benoit Badiashile è arrivato poco dopo le ore 9 a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il difensore francese, atterrato ieri sera a Ciampino, completerà i controlli prima di firmare il contratto che precederà l’ufficialità del suo trasferimento in azzurro. Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Chelsea sulla base di un prestito da 3 milioni di euro, più un milione di bonus, con il riscatto fissato a 27 milioni.
Badiashile, il profilo
Classe 2001, alto 194 centimetri e francese di origini congolesi, Badiashile arriva da tre stagioni e mezzo complicate a Londra, condizionate anche da diversi problemi fisici. Nell’ultima stagione ha infatti collezionato appena 16 presenze complessive. Dopo le visite mediche di oggi arriverà la firma con il Napoli.
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