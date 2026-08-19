Ufficiale Castel Volturno, lavoro tecnico-tattico in vista di Genova: il report

vedi letture

Napoli al lavoro verso il Genoa: seduta tecnico-tattica e allenamento dedicato alle conclusioni.

Il Napoli prosegue la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa, in programma sabato alle ore 20:45 allo stadio Marassi. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina all'SSC Napoli Training Center per una nuova seduta agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff. A pochi giorni dalla sfida con i rossoblù, il lavoro entra così nella fase decisiva per definire condizione e soluzioni tattiche in vista della prima giornata.

Il report della SSC Napoli

"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del match contro il Genoa, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento fisico e lavoro tecnico-tattico. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni sulle conclusioni".