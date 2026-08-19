Podcast Retroscena Manna, Di Marzio: "Col Chelsea ha parlato di due attaccanti"

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"Zirkzee? Napoli ha parlato con il Manchester United, ho fatto le mie verifiche, c’è stato un sondaggio, c’è stata una richiesta di informazioni anche lato giocatore".

Gianluca Di Marzio, nel corso di “Caffè Di Marzio”, il podcast del network di TuttoMercatoWeb.com e che puoi leggere ed ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, parlando soprattutto della questione attaccante: "Siamo sempre stati abituati negli ultimi anni, nelle ultime sessioni di mercato, a cedere i giocatori migliori verso la Premier. È capitato anche durante quest’estate con Marco Palestra, perché quando c’è un giovane in particolare o un giocatore di grande appeal, arrivano dalla Premier e li portano via.

In Premier, però, fanno anche degli errori o comunque non riescono sempre a tutelare determinati patrimoni tecnici o giocatori forti. Magari non vengono fatti giocare e quindi si creano delle opportunità per fare degli affari. In particolare lo sta facendo il Napoli negli ultimi anni, perché è il Napoli che sta pescando dalla Premier dei patrimoni e dei tesori con cui sta costruendo gli ultimi Scudetti. Si parla di giocatori come McTominay, Hojlund, anche De Bruyne stesso, che per carità non è ancora riuscito a entrare nel cuore dei napoletani, ma ha rappresentato un colpo incredibile dal punto di vista dell’appeal l’anno scorso.

Il Napoli sta continuando a fare mercato in Premier

Giovanni Manna è molto amante di questo mercato e ha capito che è un campionato dove si prendono giocatori pronti, allenati a vincere, che hanno già la possibilità di arrivare e fare immediatamente la differenza.

Quindi Manna sta lavorando adesso soprattutto per trovare l’attaccante in Premier League. In Premier League ha trovato Badiashile, che è arrivato ieri dal Chelsea, ha fatto le visite mediche questa mattina e sarà ufficializzato poi insieme con Favasuli.

Ma nei dialoghi con il Chelsea di questi giorni sono emersi due nomi. Il primo era quello di Delap, ma il Napoli non considera in questo momento Delap un giocatore evidentemente pronto a fare la differenza o comunque a essere il giocatore giusto per migliorare ancora di più l’attacco del Napoli, che verrà arricchito da una nuova pedina se uscirà Lang. Mentre Lucca non è detto alla fine che esca, ma potrebbe rimanere.

L’altro nome che è venuto fuori in queste ore è quello di Nicolas Jackson, attaccante che l’anno scorso era al Bayern in prestito. Fu un’operazione particolare perché il Bayern pagò 15 milioni di prestito, poi c’era un diritto di riscatto altissimo che non esercitò.

Il giocatore è rientrato al Chelsea e quindi nei dialoghi per Badiashile si è parlato anche di lui. Il Napoli sta approfondendo. Proprio ieri c’è stato un contatto anche importante lato giocatore per valutare la sua disponibilità e quindi oggi l’opzione di Nicolas Jackson sta prendendo veramente quota.

Allegri ha già dato l’ok alle caratteristiche anche di questo giocatore, che potrebbe essere davvero utile per l’attacco del Napoli.

Non è l’unico, perché sempre in Premier il Napoli da tempo aveva sondato Gabriel Jesus, trovando apertura anche da parte sua. Perché poi è importante vedere come questi giocatori importanti che arrivano dalla Premier League, che giocano in squadre top come Arsenal, Chelsea o addirittura Bayern, come Jackson l’anno scorso, non hanno alcun tipo di problema a scegliere la Serie A.

Il Napoli è una piazza che oggi rappresenta davvero un porto affascinante e di successo, ha vinto la Champions League, ha vinto gli Scudetti, quindi è una piazza che è assolutamente gradita per progetto, per serietà, per qualsiasi tipo di presupposto. Anche per i precedenti di giocatori che proprio dalla Premier sono arrivati e hanno avuto subito l’impatto. Hanno giocato, stanno bene, vivono benissimo, hanno grandi soddisfazioni sia a livello di amore da parte della gente che poi soddisfazioni tecniche in campo.

Quindi c’era Gabriel Jesus e c’è ancora, che ha dato l’apertura. È chiaro che però Gabriel Jesus ha un anno di contratto con l’Arsenal, se non ricordo male. Poi da capire, ci sono opzioni varie per rinnovare e quindi l’Arsenal vuole venderlo.

Quindi serve comunque comprarlo, a patto che non rinnovi ancora con l’Arsenal e poi l’Arsenal lo ceda in prestito con diritto di riscatto. Perché oggi, da quello che ho capito, il Napoli l’operazione dell’attaccante la vuole fare in prestito. La vuole fare in prestito con diritto, come ha fatto l’operazione di Badiashile. Su Favasuli c’è un obbligo, ma è un’operazione meno onerosa da questo punto di vista.

Oggi andare a prendere un attaccante senza cedere a titolo definitivo, quindi senza cedere Lucca o senza cedere Lang, ed entrambi possono andare via in prestito. E, come vi dicevo, Lang è quello più accreditato.

Diventa difficile con i tanti giocatori che il Napoli ha in organico. Poi è da capire se succederà qualcosa ancora lato altre uscite, ma oggi l’idea del Napoli è prendere in prestito l’attaccante.

Napoli, piace anche Zirkzee

E quindi i nomi sono Jackson, Gabriel Jesus e attenzione anche a Zirkzee, che parte un po’ defilato rispetto agli altri due perché il sondaggio è di 15 giorni fa, 10 giorni fa. Il Napoli ha parlato con il Manchester United, ho fatto le mie verifiche, c’è stato un sondaggio, c’è stata una richiesta di informazioni anche lato giocatore.

Il giocatore ha un ingaggio importante perché guadagna tanto, ha dato anche lui un’apertura. C’è concorrenza perché c’è la Juventus da tempo, anche se la Juventus deve prima cedere David per poter fare un altro attaccante.

Però anche lì il Napoli si è messo in lista, in corsia. Se Zirkzee sarà ancora libero quando il Napoli deciderà di affondare il colpo per l’attaccante e se verrà preferito lui a giocatori come Gabriel Jesus e Jackson, anche Zirkzee va tenuto in considerazione in questa lista di Premier-Napoli, di attaccanti e soprattutto del vero colpo che il mercato del Napoli può fare da qui ai prossimi 13 giorni che mancano alla fine.

Quindi l’attenzione è rivolta verso una Premier League alla quale noi dalla Serie A diamo sempre, o quasi, i giocatori migliori. Ma il Napoli sta invertendo questa tendenza grazie sicuramente alle intuizioni di Giovanni Manna, ma grazie soprattutto anche a una forza che il Napoli oggi ha, di poter avere appeal nei confronti dei giocatori che dalla Premier possono arrivare a Napoli per giocare, ma soprattutto per vincere".