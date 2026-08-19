Ufficiale Genoa-Napoli, scelto l'arbitro: Di Bello con Meraviglia al Var

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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A 2026/27. La sfida tra Genoa e Napoli, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris, sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Ad assistere Di Bello saranno M. Rossi e Dei Giudici, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Manganiello. In sala VAR ci sarà Meraviglia, con Cosso nel ruolo di AVAR.

GENOA-NAPOLI – Sabato 22 agosto, ore 20:45

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso