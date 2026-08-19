Ufficiale
Genoa-Napoli, scelto l'arbitro: Di Bello con Meraviglia al Var
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A 2026/27. La sfida tra Genoa e Napoli, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris, sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi.
Ad assistere Di Bello saranno M. Rossi e Dei Giudici, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Manganiello. In sala VAR ci sarà Meraviglia, con Cosso nel ruolo di AVAR.
GENOA-NAPOLI – Sabato 22 agosto, ore 20:45
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici
IV Ufficiale: Manganiello
VAR: Meraviglia
AVAR: Cosso
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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