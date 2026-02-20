Inter, che tegola Lautaro: lo stop non sarà breve, ecco i tempi di recupero

L'Inter perde Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali dopo l'infortunio nella gara di Champions League contro il Bodo/Glimt: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

"La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana", ha aggiunto il club nerazzurro. Lo stop dovrebbe essere di 3-4 settimane: Lautaro così salterebbe il derby contro il Milan l'8 marzo e rischia addirittura di tornare dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. (ANSA).