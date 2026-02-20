Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Oggi alle 15:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno per preparare la prossima partita di campionato, il big match contro l'Atalanta, in programma domenica pomeriggio. Oggi seduta mattutina per gli azzurri di Antonio Conte. Di seguito il report del club:

"SSC Napoli Training Center - Gli azzurri continuano la preparazione alla prossima partita di campionato contro l'Atalanta, domenica pomeriggio alla New Balance Arena. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".