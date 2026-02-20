Milinkovic-Savic compie gli anni, SSC Napoli: "Buon compleanno Vanja"

Milinkovic-Savic compie gli anni, SSC Napoli: "Buon compleanno Vanja"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10Notizie
di Arturo Minervini

Compleanno in casa azzurra. Vanja Milinkovic-Savic compie 29 anni. Lo scrive la SSC Napoli con questa nota: "Il portiere del Napoli è nato il 20 febbraio 1997 a Ourense (Spagna). A Vanja vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Alla sua prima stagione in azzurro, Milinkovic-Savic ha esordito il 13 settembre al Franchi nella vittoria contro la Fiorentina per 3-1. Da allora conta 29 presenze in azzurro e 3 rigori parati. Ha contribuito alla conquista della Supercoppa Italiana. Buon compleanno Vanja!"