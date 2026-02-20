Ufficiale
I tifosi hanno scelto: l'MVP azzurro del mese di gennaio è una new entry
Antonio Vergara eletto Player of the Month di Gennaio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.
A Gennaio Antonio si è reso protagonista di partite meravigliose, coronate dal primo gol in maglia azzurra contro il Chelsea in Champions League e dal primo sigillo in campionato nella vittoria interna al cospetto della Fiorentina. Complimenti ad Antonio, POTM di Gennaio powered by MSC!
