Ufficiale

Atalanta, allenamento mattutino in vista del Napoli: il report

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

L'Atalanta si è allenata stamattina, a due giorni dal match contro il Napoli. Di seguito il report ufficiale circa la seduta mattutina: "È proseguita con una seduta mattutina a Zingonia la preparazione dei nerazzurri alla 26ª giornata della Serie A Enilive 2025-26 contro il Napoli. Domenica 22 febbraio, de Roon e compagni scenderanno in campo alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo.

Nella giornata di domani, sabato 21 febbraio, mister Palladino e il suo staff dirigeranno al Centro Bortolotti una seduta pomeridiana a porte chiuse", si legge sul sito ufficiale del club orobico.