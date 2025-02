Inter, Inzaghi si lamenta del calendario: nel mirino c'è la Lazio a pochi giorni dal Napoli

Il calendario di febbraio ha preso alla sprovvista Simone Inzaghi. Meglio: ha infastidito l'allenatore dell'Inter. Nella conferenza stampa alla vigilia del derby, il tecnico nerazzurro è tornato a più riprese sugli impegni che attendono i suoi giocatori, spiegando che, con l'approdo agli ottavi di finale di Champions, sperava di poter gestire in maniera diversa questo lasso di tempo.

Le parole di Inzaghi: "Abbiamo ora il recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia in una data particolare: ci impedirà di lavorare al meglio come pensavamo, però non dipende da noi. Come recupero hanno messo questa data che non ci aspettavamo, la data di Coppa Italia poteva essere diversa, ma sappiamo che dovremo correre anche a febbraio. Arrivare nelle prime otto di Champions pensavamo ci permettesse di lavorare diversamente, invece lo faremo come a gennaio".

Il tema, come detto, è tornato più volte nel corso della conferenza stampa, anche se Inzaghi ha ribadito genericamente di essere rimasto sorpreso dal calendario ingolfato e anche assicurato di non voler sollevare ulteriori polemiche: "Mi era stato detto che si era trovato un accordo per quella come prima data disponibile, io non lo sapevo. È giusto che l'abbiano messa lì, noi ci adegueremo e giocheremo come sempre".

Calendario pesante, ma… In effetti, le prossime settimane dell'Inter restano molto pesanti, anche senza gli spareggi di Champions League che avrebbero ulteriormente ingolfato il quadro. I nerazzurri, da qui al 2 marzo, giocheranno sette partite. In media, una ogni quattro giorni. Resta un calendario ingestibile - e forse il tema continua a essere questo, generale più che specifico - ma poteva andare peggio. L'esempio è quello del Milan: i rossoneri sono nella stessa situazione dell'Inter (un recupero di campionato e una gara di Coppa Italia), con l'aggiunta degli spareggi. E nello stesso lasso di tempo giocheranno nove partite, due in più dell'Inter: i playoff, appunto.

Nel mirino la Lazio prima del Napoli. A indispettire Inzaghi, più che i numeri di un calendario pesantissimo in assoluto, sono gli incroci di fine mese. Il 25 febbraio l'Inter sarà impegnata in Coppa Italia con la Lazio, a pochi giorni dalla sfida col Napoli, che può valere lo scudetto. Non è un mistero che gli azzurri, eliminati anche in coppa, possano lavorare sulla settimana "normale". E Inzaghi avrebbe preferito giocare la gara di coppa nello slot del 5/6 febbraio, recuperando Fiorentina-Inter il 13 o il 20 febbraio, con la settimana libera prima dell'incrocio con Conte.

Accordi in Lega. Uno scenario, come ha detto lo stesso allenatore, reso impossibile dalle regole che presiedono la gestione dei calendari. Peraltro, la data della gara di Coppa Italia con la Lazio era già stata fissata alcune settimane fa, mentre solo ieri sono arrivate quelle dei doppi incroci con la Fiorentina. Alla base, una motivazione fondamentale: la necessità di recuperare il match di andata con la Fiorentina alla prima data utile, peraltro prima della sfida di ritorno.