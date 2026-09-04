Ufficiale
Inter-Napoli, i convocati di Allegri: a Milano in 22, prima chiamata per Badiashile
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Assenti, come preventivato, i due infortunati McTominay e Giovane. Da segnalare anche la prima convocazione di Badiashile.
A Milano con ventidue calciatori. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Inter-Napoli, big match della terza giornata di campionato, in programma domani alle 18 a San Siro. E in lista non ci sono sorprese.
Convocati Napoli, assenti McTominay e Giovane. Prima chiamata per Badiashile
Assenti, come preventivato, i due infortunati McTominay e Giovane. Da segnalare anche la prima convocazione di Badiashile in difesa, già preannunciata da Allegri in conferenza stampa. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic.
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Vergara.
Attaccanti: Alisson, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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