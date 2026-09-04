Ufficiale Il Napoli rinnova la partnership con Nefrocenter per l'assistenza medica al Maradona

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Il gruppo sanitario continuerà a garantire i servizi di Emergency Medical Service durante tutte le partite casalinghe al Maradona.

Il Napoli ha annunciato il rinnovo della partnership con Nefrocenter, primo gruppo privato italiano specializzato nei settori di nefrologia, dialisi e diabetologia. Una collaborazione che dura ormai da quattro anni e che viene ulteriormente rafforzata. Il club ha commentato così l'accordo: "Siamo orgogliosi di annunciare la nuova collaborazione tra SSC Napoli e Nefrocenter. Un accordo che rafforza il legame tra il Club e la comunità, unendo i valori dello sport a quelli della prevenzione e della cura, con l'obiettivo comune di promuovere il benessere e la salute".

Nefrocenter garantirà l'assistenza medica al Maradona

Anche nella nuova stagione Nefrocenter continuerà a occuparsi dell'Emergency Medical Service allo stadio Diego Armando Maradona durante le gare casalinghe del Napoli. Il servizio prevede personale medico qualificato, ambulanze, defibrillatori e squadre mobili di emergenza pronte a intervenire sia sugli spalti sia a bordo campo, in collaborazione con Asl e forze dell'ordine. Il rinnovo dell'accordo consolida dunque una partnership nata quattro anni fa, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e assistenza sanitaria all'interno dello stadio.