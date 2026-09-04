Inter, ultime di formazione Sky: due dubbi per Chivu, in mediana c'è Zielinski

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L'Inter ha svolto questa mattina l'allenamento in vista della sfida contro il Napoli. Chivu sembra orientato a schierare Pio Esposito con Lautaro Martinez.

L'Inter ha lavorato questa mattina ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, Chivu sembra aver scelto la coppia d'attacco: Pio Esposito è favorito per affiancare Lautaro Martinez. A centrocampo Barella è sicuro di una maglia, così come Calhanoglu, mentre Zielinski parte avanti rispetto a Jones e Sucic per completare il reparto. Mkhitaryan rappresenta invece una soluzione da utilizzare eventualmente a gara in corso. Ancora indisponibile Spence, che prosegue il lavoro di riatletizzazione.

Inter-Napoli, Stones insidia Akanji. Bisseck favorito su Pavard

Sulla fascia destra potrebbe rivedersi dal primo minuto Diouf, mentre a sinistra Dimarco resta favorito, con Carlos Augusto possibile alternativa sia da esterno sia da braccetto. Proprio in difesa rimangono alcuni ballottaggi: John Stones può insidiare Manuel Akanji, mentre davanti al portiere Martinez Bisseck è in vantaggio su Pavard per una maglia da titolare. Chivu dovrà dunque sciogliere gli ultimi dubbi nelle prossime ore prima del big match di San Siro.