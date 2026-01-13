Ufficiale

Inter-Napoli, giallo nel giallo: Rrahmani è stato ammonito

Nell'epidisodio del rigore concesso all'Inter nel posticipo della 20ª giornata contro il Napoli, era sfuggito a tutti l'ammonizione combinata dall'arbitro Doveri ad Amir Rrahmani per lo step on foot su Mkhitaryan. Anche nel referto arbitrale pubblicato sul sito della Lega della Serie A in un primo momento mancava il giallo al difensore del Napoli, report ufficiale che in questi minuti è stato corretto.

Dunque Rrahmani colleziona il suo secondo cartellino giallo stagionale, lontano dalla diffida (alla 5ª ammonizione scatta la squalifica), sarà regolarmente in campo domani contro il Parma per il recupero della 16ª giornata di Serie A.