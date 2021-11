Inter, niente stiramento per de Vrij. Ma salterà comunque il big match col Napoli

Novità sulle condizioni di Stefan de Vrij: l'olandese, ko in Nazionale, è stato sottoposto a una risonanza in patria dopo la gara contro il Montenegro. Subito via alle terapie a Milano, verrà valutato giorno per giorno ma la sensazione è che salterà sia la gara contro il Napoli che quella contro lo Shakhtar Donetsk sebbene non si tratti di stiramento. A riportarlo è Gazzetta.it.