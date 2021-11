Irlanda del Nord-Italia, ultime di formazione: Insigne verso una maglia da falso 9

Gli ultimi 90 minuti. Sperando che saranno davvero gli ultimi 90 minuti. Questa sera l'Italia si giocherà il primo posto del gruppo C a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Squadra modesta quella britannica, che però fa delle gare casalinghe il suo punto di forza: nelle tre gare fin qui disputate al Windsor Park, infatti, non ha mai perso né subito reti. "Il primo obiettivo sarà quindi vincere", ha detto il ct Mancini che in conferenza stampa ha escluso l'impiego di Scamacca dal primo minuto a favore di un tridente più veloce.

Fischio d'inizio alle 20.45, in contemporanea con Svizzera-Bulgaria. Gli azzurri partono con un +2 di differenza reti. Chi la spunterà?

COME ARRIVA L'IRLANDA DEL NORD

Reduce dalla vittoria contro la Lituania, il ct Baraclough è pronto a confermare il blocco che ha avuto la meglio venerdì sera. Sarà un 5-3-2 camuffato da 3-5-2, con Jamal Lewis al posto di Shane Ferguson che potrebbe rappresentare la novità di formazione rispetto a quanto visto tre giorni fa. In attacco occhio al giovane Dale Taylor: anche ieri in conferenza stampa il ct ne ha parlato benissimo, chiedendo però a nome del promettente ragazzo classe 2003 calma e serenità. Per questo motivo, probabile che verrà confermata almeno dall'inizio la coppia d'attacco Washington-Magennis.

Irlanda del Nord (3-5-2) - Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington.

COME ARRIVA L'ITALIA

Tantissime le defezioni con cui deve fare i conti Roberto Mancini. Sono partiti per Belfast solo 25 giocatori, col ct che ha però chiesto ai suoi ragazzi di giocare senza ansia in quella che sarà senza dubbio una delle gare più delicate della sua gestione. Tonali e Berardi sono entrati bene a gara in corso contro la Svizzera e per entrambi è pronta una maglia da titolare. In difesa, con Bastoni, Biraghi e Calabria tornati a casa dopo capitan Chiellini, scelte praticamente obbligate: verrà confermata la difesa vista all'Olimpico con Ferrari e Zappacosta - chiamati in corso d'opera - pronti a subentrare. Confermato Jorginho nonostante il rigore sbagliato, ci sarà anche Barella che per il ct sta meglio rispetto a venerdì.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.