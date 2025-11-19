Prima pagina

Italia ai playoff, Gazzetta dello Sport: "Crediamoci!"

Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

L’Italia di Rino Gattuso si giocherà ai playoff l'accesso ai Mondiali e il tecnico lancia un messaggio chiaro, potente, quasi urlato: "Crediamoci". Questo il titolo della Gazzetta dello Sport sul sorteggio di domani che definirà la semifinale contro una tra Svezia, Nord Macedonia, Romania o Irlanda del Nord, ma una cosa è già scritta: gli Azzurri dovranno andare oltre paure, rimpianti e fantasmi recenti. Gattuso non si nasconde. Lancia la sfida al gruppo, chiede intensità, coraggio, fame. 