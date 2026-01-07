Clamoroso al Maradona! Due gol annullati al Napoli in 3'!

Clamoroso al Maradona! Due gol annullati al Napoli in 3'!
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10
di Antonio Noto

Al 74' il Napoli trova la rete del 2-2 con Rasmus Hojlund ma il gol viene annullato per un fallo di mano del danese. Dopo 3' altro gol e altra rete annullata stavolta a McTominay per fuorigioco di Rrahmani. Sfortunatissimi gli azzurri!

