Di Lorenzo fa 50 tra gol e assist! Solo altri due come lui nei Top5 campionati d'Europa

Dall'esordio in Serie A (2018/19), Giovanni Di Lorenzo è solo uno dei tre difensori ad avere segnato almeno 20 gol e fornito almeno 30 assist (20G+30A per lui) nei Big-5 campionati europei, assieme a Raphaël Guerreiro e Achraf Hakimi. A riportare il dato statistico sul proprio accunt X, è Opta.