Secondo cambio per il Napoli: a sorpresa entra Marianucci

Secondo cambio per il Napoli: a sorpresa entra MarianucciTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55Notizie
di Antonio Noto

Al 61' secondo cambio per il Napoli: fuori Eljif Elmas, dentro Luca Marianucci. L'ex Empoli passa nei tre dietro al posto di Di Lorenzo che avanza sulla fascia destra. Avanza anche Politano, che diventa il terzo del tridente al posto del macedone.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.