Secondo cambio per il Napoli: a sorpresa entra Marianucci
Al 61' secondo cambio per il Napoli: fuori Eljif Elmas, dentro Luca Marianucci. L'ex Empoli passa nei tre dietro al posto di Di Lorenzo che avanza sulla fascia destra. Avanza anche Politano, che diventa il terzo del tridente al posto del macedone.
