Italia-Estonia, pagelle Tmw: 7 a Politano, assist a Raspa e tandem collaudato con Di Lorenzo

L'Italia di Gattuso inizia bene, battendo 5-0 l'Estonia a Bergamo nella gara valida per le qualificazione ai Mondiali 2026. Al termine del match del Gewiss Stadium la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 6 - Un solo intervento quando l'Italia è già avanti di tre gol. Serata di ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 6.5 - Prestazione attenta in fase difensiva: il tandem con Politano è ormai collaudato da anni.

Bastoni 7 - In un'Italia ultra offensiva lui è sempre uno contro uno col centravanti estone: solo una volta è costretto al fallo e si becca un cartellino giallo. Nel finale c'è spazio anche per la gloria personale col gol del definitivo 5-0.

Calafiori 6.5 - In questo modulo con quattro attaccanti non può esibirsi con continuità nelle sue scorribande offensive, ma la prestazione è buona. Difensivamente parlando nessuna sbavatura.

Dimarco 6.5 - Ruolo terzino ma è sempre nella trequarti avversaria: solo nel primo tempo sfiora il gol tre volte. Nella ripresa la rete che sblocca la partita nasce da un suo assist tutt'altro che eccezionale: bravo Retegui a sistemarlo con una spizzata per l'accorrente Kean. Dal 68esimo Cambiaso 6.5 - Buon impatto con la partita, suo l'assist per il 4-0.

Politano 7 - Rispetto al calciatore che con la maglia del Napoli punta il terzino avversario almeno 20 volte a partita tenta meno questo tipo di giocata, ma è comunque pericoloso e ha diverse occasioni a disposizione. Sul 3-0 serve un pallone perfetto a Raspadori. Dal 75esimo Orsolini s.v.

Barella 6.5 - Si destreggia come può in un modulo a cui non è abituato. Buona prestazione.

Tonali 7 - Il fastidio alla spalla è un lontano ricordo: prestazione di quantità e qualità in mezzo al campo, gli manca solo il gol che sfiora a più riprese. Dal 75esimo Locatelli s.v.

Zaccagni 6.5 - Si isola alla costante ricerca di quell'uno contro uno che prova più volte. Buona l'intesa con Dimarco. Dal 68esimo Raspadori 7.5 - Entra e in una manciata di minuti chiude il match con un assist e un gol. Da un suo corner nasce anche la rete del definitivo 5-0.

Kean 7.5 - Sblocca la partita quando il gol stava per diventare un'ossessione. Sfiora il raddoppio subito dopo ma tutto solo davanti al portiere centra il palo. Dall'84esimo Pio Esposito s.v.

Retegui 8 - Il gol arrivato al 69esimo premia una prestazione di grande generosità, quello del 4-0 suggella una buonissima prestazione. Ottima condizione fisica, fin da subito si dà da fare su tutto il fronte offensivo: il trasferimento in Arabia Saudita (almeno per ora) non sembra inficiare sulle sue prestazioni

Gennaro Gattuso 8 - Schiera un'Italia ultra offensiva e il campo lo premia. La sua Italia è brava soprattutto a non perdere la testa dopo un primo tempo in cui il pallone proprio non ne voleva sapere di entrare.