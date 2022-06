Italia, i convocati e le ultime di formazione Tmw: out Zerbin, ballottaggio per Politano

Tante sorprese nella lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini per il match di questa sera contro l'Inghilterra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante sorprese nella lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini per il match di questa sera contro l'Inghilterra. Soprattutto in attacco, il ct ha deciso di lasciare in tribuna Zerbin e Cancellieri - quest'ultimo in grande ascesa anche per una maglia dal 1' fino a ieri - insieme a Caprari. Di fatto, in lista ci sono solo quattro attaccanti: Gnonto, Politano, Raspadori e Scamacca. Ma Pessina e Pellegrini sono per il ct soluzioni per il tridente.

In difesa turno di riposto per Bastoni e Mancini: entrambi non saranno della partita, così come Spinazzola che - dopo aver giocato dall'inizio contro l'Ungheria - stasera lascerà spazio a Dimarco.

Le ultime di formazione di Tmw - La certezza è la presenza di Scamacca al centro del tridente: a sinistra possibile l'impiego dal 1' - come contro la Germania - di Pellegrini, mentre a destra può agire Pessina in ballottaggio con Politano. Frattesi, Locatelli e Tonali i tre centrocampisti, mentre in difesa possibile l'esordio dal 1' di Gatti (in ballottaggio con Luiz Felipe) al fianco di Acerbi, con Di Lorenzo e Dimarco come terzini.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti/Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina/Politano, Scamacca, Pellegrini.