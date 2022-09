Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Mancini passa al 3-5-2 con Raspadori e Di Lorenzo

Alla fine il cambio modulo c'è stato. Mancini abbandona il 4-3-3 e passa al 3-5-2, vista la penuria di esterni, e si affida alla coppia Raspadori-Scamacca

Alla fine il cambio modulo c'è stato. Roberto Mancini abbandona il 4-3-3 e passa al 3-5-2, vista la penuria di esterni, e si affida alla coppia Raspadori-Scamacca in attacco. Nella nuova linea a tre c'è Toloi con Bonucci e Acerbi. Maglia da titolare anche per Dimarco, preferito a Emerson Palmieri per il ruolo a tutta fascia sulla sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valevole per la Lega A di Nations League.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni Commissario tecnico: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; Kane. A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham Commissario tecnico: Gareth Southgate