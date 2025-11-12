Ufficiale
Italia, ko anche Cambiaghi che lascia il ritiro della Nazionale: non sarà sostituito
TuttoNapoli.net
(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Nicolò Cambiaghi lascia il raduno di Coverciano. L'attaccante del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri con Moldavia (domani) e Norvegia (domenica) validi per le qualificazioni mondiali. Dopo la rifinitura in corso a Coverciano, Cambiaghi farà rientro presso il proprio club. Il ct Gattuso non sostituirà l'attaccate. Continua a lavorare a parte Calafiori, ma il difensore dell'Arsenal resta regolarmente con i compagni. (ANSA).
Pubblicità
Notizie
Copertina ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com