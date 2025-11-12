Ufficiale

Italia, ko anche Cambiaghi che lascia il ritiro della Nazionale: non sarà sostituito

di Arturo Minervini
(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Nicolò Cambiaghi lascia il raduno di Coverciano. L'attaccante del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri con Moldavia (domani) e Norvegia (domenica) validi per le qualificazioni mondiali. Dopo la rifinitura in corso a Coverciano, Cambiaghi farà rientro presso il proprio club. Il ct Gattuso non sostituirà l'attaccate. Continua a lavorare a parte Calafiori, ma il difensore dell'Arsenal resta regolarmente con i compagni. (ANSA).