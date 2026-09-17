Italia, pronte 3 novità per Mancini. Scelta già fatta su Favasuli

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Si avvicinano le convocazioni dell’Italia per la Nations League e Roberto Mancini lavora a una lista che dovrebbe puntare sull’equilibrio tra giocatori esperti e giovani prospetti. Al momento, però, diversi elementi resteranno a disposizione della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, impegnata tra ottobre e novembre nelle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria e dell’Olimpiade. Tra i giocatori destinati a proseguire il percorso con l’Under 21 dovrebbero esserci Lulli, Raimondo, Koleosho, Ndour, Pisilli, Liberali, Favasuli, Lontani e Cisse. Una scelta legata soprattutto agli impegni ravvicinati della selezione giovanile, che avrà bisogno dei suoi elementi principali per affrontare una fase decisiva della stagione.

Tre possibili novità nella lista di Mancini

La lista della Nazionale maggiore dovrebbe comunque presentare diverse novità rispetto alle precedenti convocazioni. Tra i nomi che potrebbero ricevere la chiamata figurano tre giovani che si sono messi in evidenza nei rispettivi club. Si tratta di Issa Doumbia, centrocampista di 22 anni in forza allo Sporting Lisbona, Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 attualmente al Cagliari, e Mohamed Ali Zoma, attaccante di 23 anni del Norimberga. Per tutti e tre si tratterebbe di una possibile prima occasione con la Nazionale maggiore.