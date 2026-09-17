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Hojlund eletto Player of the Month di agosto dai tifosi azzurri

Hojlund eletto Player of the Month di agosto dai tifosi azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Notizie
di Fabio Tarantino

Rasmus Hojlund eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.

Ad Agosto Hojlund si è messo in mostra disputando match di alto livello e realizzando una rete straordinaria contro il Como al Maradona.