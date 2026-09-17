Ufficiale
Hojlund eletto Player of the Month di agosto dai tifosi azzurri
TuttoNapoli.net
Rasmus Hojlund eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.
Ad Agosto Hojlund si è messo in mostra disputando match di alto livello e realizzando una rete straordinaria contro il Como al Maradona.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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