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Castel Volturno, report Napoli: ancora personalizzato per Anguissa

Castel Volturno, report Napoli: ancora personalizzato per AnguissaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:31Notizie
di Arturo Minervini

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica contro la Fiorentina, in programma alle 12.30 allo stadio Franchi. Seduta mattutina tra attivazione, lavoro tattico e conclusioni verso la porta. Ancora allenamento personalizzato in palestra per Anguissa.

Napoli, ancora differenziato per Anguissa

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anguissa allenamento personalizzato in palestra.