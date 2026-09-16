Ufficiale
Castel Volturno, report Napoli: ancora personalizzato per Anguissa
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Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica contro la Fiorentina, in programma alle 12.30 allo stadio Franchi. Seduta mattutina tra attivazione, lavoro tattico e conclusioni verso la porta. Ancora allenamento personalizzato in palestra per Anguissa.
Napoli, ancora differenziato per Anguissa
SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anguissa allenamento personalizzato in palestra.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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