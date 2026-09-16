Ufficiale Sky raddoppia sull’Europa: acquisiti diritti di Euro 2028, Nations League e Qualificazioni

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Sky rafforza ulteriormente la propria offerta calcistica e si conferma sempre più la Casa delle competizioni UEFA per club e nazionali.

Sky rafforza ulteriormente la propria offerta calcistica e si conferma sempre più la Casa delle competizioni UEFA per club e nazionali. Oltre alle grandi notti delle Coppe europee, l'emittente amplia la programmazione assicurandosi anche i diritti di Euro 2028, degli European Qualifiers e della Nations League 2026-2027. Un'offerta ancora più ricca che permetterà agli appassionati di seguire su Sky e NOW i principali appuntamenti del calcio europeo, a partire dai prossimi Campionati Europei.

Questo il comunicato: "Sky è sempre più la Casa delle competizioni Uefa per club e per nazionali: non solo lo spettacolo delle grandi sfide europee nelle notti di Coppe, Sky Sport raddoppia con i diritti di trasmissione di** Euro 2028**, European Qualifiers e** Nations League 2026-2027**. Su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile vivere le emozioni di tutti i 51 match degli Europei, di cui 24 in esclusiva, che si disputeranno tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028".